07:59  27 серпня
На Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
00:55  27 серпня
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 09:02

Автомат, гранати та сотні набоїв: на Сумщині чоловік зберігав вдома бойовий арсенал

27 серпня 2025, 09:02
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Сумщині правоохоронці під час обшуку виявили у 49-річного чоловіка цілий арсенал зброї та боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У будинку чоловіка знайшли автомат АКС-74У, понад 20 гранат різних типів, майже 800 патронів різних калібрів, у тому числі великокаліберні, а також гранатометний постріл.

Експертиза підтвердила, що вся зброя придатна до використання.

Чоловіку оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Обвинувальний акт передали до суду. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область обшук зброя автомат Граната
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Чоловік, який обікрав готель у Києві під час блекауту, отримав сім років тюрми
27 серпня 2025, 09:45
На Чернігівщині почали тестувати нову систему повітряної тривоги
27 серпня 2025, 09:39
Росія запустила по Україні 95 ударних дронів: як відпрацювала ППО
27 серпня 2025, 09:32
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
27 серпня 2025, 09:16
Масована атака на Полтавщину: пошкоджено енергетичне підприємство
27 серпня 2025, 08:51
На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів
27 серпня 2025, 08:49
Новий штам COVID-19 Stratus зафіксували у 16 пацієнтів на Львівщині
27 серпня 2025, 08:40
У Слов’янську з озера дістали тіло чоловіка
27 серпня 2025, 08:37
Росіяни вдарили по селу на Запоріжжі: пошкоджені будинки, постраждали дві людини
27 серпня 2025, 08:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »