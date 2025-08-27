Фото: поліція

На Сумщині правоохоронці під час обшуку виявили у 49-річного чоловіка цілий арсенал зброї та боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У будинку чоловіка знайшли автомат АКС-74У, понад 20 гранат різних типів, майже 800 патронів різних калібрів, у тому числі великокаліберні, а також гранатометний постріл.

Експертиза підтвердила, що вся зброя придатна до використання.

Чоловіку оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Обвинувальний акт передали до суду. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.