07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 09:26

Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета

26 августа 2025, 09:26
Фото: ОГП
В Сумской области завершили расследование дела против директора общества с ограниченной ответственностью, завладевшего средствами, выделенными на ремонт моста. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что в 2021 году между предприятием и государственным заказчиком был заключен договор на капитальный ремонт мостового перехода. Исполнитель завысил объемы выполненных работ и стоимость материалов в документации. В результате государство заплатило больше, чем фактически было исполнено.

Экспертиза подтвердила, что часть работ не сделали вообще, а материалы были дешевле заявленных. Ущерб для государства составил 2,8 млн грн.

По данным следствия, подрядчик перевел часть средств в наличные, а остальное использовал в хозяйственной деятельности общества.

Фигуранту инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения, служебный подлог и легализацию доходов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УКУ).

Напомним, в Житомирской области подрядчик "заработал" на ремонте поврежденного детсада после ракетного удара – более 600 тыс. грн. Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

