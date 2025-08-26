Фото: ОГП

На Сумщині завершили розслідування справи проти директора товариства з обмеженою відповідальністю, який заволодів коштами, виділеними на ремонт мосту. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у 2021 році між підприємством та державним замовником був укладений договір на капітальний ремонт мостового переходу. Виконавець завищив обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів у документації. У результаті держава сплатила більше, ніж фактично було виконано.

Експертиза підтвердила, що частину робіт не зробили взагалі, а матеріали були дешевшими від заявлених. Збитки для держави склали 2,8 млн грн.

За даними слідства, підрядник перевів частину коштів у готівку, а решту використав у господарській діяльності товариства.

Фігуранту інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, службове підроблення та легалізацію доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 ККУ).

