26 серпня 2025, 09:26

Ремонт мосту "на папері": на Сумщині підрядник привласнив 3 млн грн з бюджету

26 серпня 2025, 09:26
Фото: ОГП
На Сумщині завершили розслідування справи проти директора товариства з обмеженою відповідальністю, який заволодів коштами, виділеними на ремонт мосту. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у 2021 році між підприємством та державним замовником був укладений договір на капітальний ремонт мостового переходу. Виконавець завищив обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів у документації. У результаті держава сплатила більше, ніж фактично було виконано.

Експертиза підтвердила, що частину робіт не зробили взагалі, а матеріали були дешевшими від заявлених. Збитки для держави склали 2,8 млн грн.

За даними слідства, підрядник перевів частину коштів у готівку, а решту використав у господарській діяльності товариства.

Фігуранту інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, службове підроблення та легалізацію доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 ККУ).

Нагадаємо, на Житомирщині підрядник "заробив" на ремонті пошкодженого дитсадка після ракетного удару – понад 600 тис. грн. Фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Сумська область
