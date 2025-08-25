У Сумах внаслідок нічної атаки знищено майже цілу вулицю

Фото: ДСНС Сумщини

У результаті нічного обстрілу Сумської громади серйозно постраждала інфраструктура – майже повністю знищено одну з вулиць

Про це повідомив в.о. голови Сумської міськради Артем Кобзар, передає RegioNews.

"З міркувань безпеки це відео не публікував вночі. Так виглядає атака по Піщанському старостату – вулиця майже повністю знищена. На жаль, постраждали п’ятеро людей", – сказав він.

У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали одночасно на чотирьох локаціях, де гасили масштабні пожежі. Існувала загроза поширення вогню, але всі загоряння вдалося ліквідувати.

Також були влучання по території Роменської громади. Надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та провели обстеження місцевості.

Нагадаємо, вже майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді. Відомо про понад 10 влучань у Сумах.