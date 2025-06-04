Удар по Сумам: в больницах 16 раненых, шестеро – в тяжелом состоянии

фото: ГСЧС Сумщины

В результате вражеского удара по Сумской общине количество пострадавших достигло 30 человек

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в стационаре лечатся 16 пострадавших.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей. Один ребенок готовится к транспортировке в киевский "Охматдет" для дальнейшего лечения.

Медики прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь и здоровье людей, подчеркнули в ОВА.

Напомним, 3 июня россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. Ранее было известно о 28 раненых и 4 погибших.

4 июня объявлен Днем траура в Сумской городской территориальной общине.