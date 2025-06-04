На Херсонщине россияне ранили 8 мирных жителей
За прошедшие сутки российские войска интенсивно обстреливали Херсонщину из дронов, артиллерии и авиации. Под ударами оказались более трех десятков населенных пунктов
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак ранения получили 8 мирных жителей. Всем оказана необходимая помощь.
Оккупанты целили по социальной инфраструктуре и жилым кварталам.
Повреждены по меньшей мере 3 многоэтажки, 10 частных домов, газопроводы и пункт базирования экстренной медицинской помощи.
На местах работают экстренные службы и коммунальные бригады, продолжаются восстановительные работы.
Напомним, за прошедшие сутки кафиры нанесли 488 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
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