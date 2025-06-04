Враг атаковал Одессу дронами: есть раненый, повреждено жилье

фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 4 июня российские войска совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА. Силам ПВО удалось уничтожить большинство враждебных целей, однако некоторые дроны достигли целей, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки ранения ноги получил один человек, медики оперативно оказали емунеобходимую помощь.

Еще девять человек обратились за психологической поддержкой;

В городе повреждены жилые дома, станция технического обслуживания и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается. Возникли массовые пожары.