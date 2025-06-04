08:03  04 июня
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
03:30  04 июня
На Прикарпатье мужчина устроил "бизнес" на уклонистах
02:55  04 июня
Певица Тина Кароль рассказала, что ей не нравится в мужчинах
UA | RU
UA | RU
04 июня 2025, 09:12

Враг атаковал Одессу дронами: есть раненый, повреждено жилье

04 июня 2025, 09:12
Читайте також українською мовою
фото: Одесская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В ночь на 4 июня российские войска совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА. Силам ПВО удалось уничтожить большинство враждебных целей, однако некоторые дроны достигли целей, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки ранения ноги получил один человек, медики оперативно оказали емунеобходимую помощь.

Еще девять человек обратились за психологической поддержкой;

В городе повреждены жилые дома, станция технического обслуживания и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается. Возникли массовые пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса атака российская армия дроны гражданская инфраструктура
На Херсонщине россияне ранили 8 мирных жителей
04 июня 2025, 08:36
Массированная атака на Запорожье: десятки дронов, авиаударов и артобстрелов
04 июня 2025, 08:18
Спасатели ликвидируют масштабные пожары после ночной атаки на Харьков
04 июня 2025, 07:39
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
Армия РФ продолжает террор Харьковщины: двое погибших, пятеро раненых
04 июня 2025, 09:42
Синоптики предупреждают о риске пожаров: список областей
04 июня 2025, 09:02
На Херсонщине россияне ранили 8 мирных жителей
04 июня 2025, 08:36
Массированная атака на Запорожье: десятки дронов, авиаударов и артобстрелов
04 июня 2025, 08:18
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
04 июня 2025, 08:03
Спасатели ликвидируют масштабные пожары после ночной атаки на Харьков
04 июня 2025, 07:39
Россия вывела в Черное море корабли, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр"
04 июня 2025, 07:26
В Сумах завершены спасательные работы: количество раненых выросло до 28 человек
04 июня 2025, 07:07
Россияне атаковали Харьков "шахедами" и ракетами: в городе – масштабные пожары
04 июня 2025, 06:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »