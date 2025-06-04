фото: ГСЧС Украины

Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на местах российских ударов в Сумах. Чрезвычайники работали одновременно на семи разных локациях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели временно восстановили поврежденные кровли и выбитые окна в пострадавших домах, в частности, в многоэтажке. Пиротехники обследовали близлежащие территории и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

В течение дня на местах также работали психологи и медики ГСЧС, оказывая поддержку пострадавшим жителям.

По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека. Еще 28 получили ранения, среди них трое детей.

Напомним, 3 июня россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. Ранее было известно о 25 раненых, среди них – трое детей.

4 июня объявлен Днем траура в Сумской городской территориальной общине.