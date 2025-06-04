Удар по Сумах: у лікарнях 16 поранених, шестеро – у важкому стані

фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що у стаціонарі наразі лікуються 16 постраждалих.

Шестеро осіб перебувають у важкому стані, зокрема троє дітей. Одну дитину готують до транспортування в київський "Охматдит" для подальшого лікування.

Медики докладають усіх зусиль, щоби врятувати життя та здоров’я людей, наголосили в ОВА.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Раніше було відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих.

4 червня оголошено Днем жалоби в Сумській міській територіальній громаді.