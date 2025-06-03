В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине
Об этом сообщил и.о. городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — отметил он в своем обращении.
В День траура в городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а также плановые праздничные акции.
Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.
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