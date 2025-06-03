В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ

фото: Сумской городской совет

3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине

Об этом сообщил и.о. городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — отметил он в своем обращении.

В День траура в городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а также плановые праздничные акции.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.