Массированная атака на Запорожье: десятки дронов, авиаударов и артобстрелов

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 488 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По его словам, мирные жители не пострадали.

Враг совершил 10 авиационных обстрелов по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Ольговскому, Новодаровке, Новониколаевке. Кроме того:

308 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Новояковловку, Таврическое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.

163 артудара пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 23 сообщения о повреждениях частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается.