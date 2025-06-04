Массированная атака на Запорожье: десятки дронов, авиаударов и артобстрелов
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 488 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
По его словам, мирные жители не пострадали.
Враг совершил 10 авиационных обстрелов по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Ольговскому, Новодаровке, Новониколаевке. Кроме того:
- 308 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Новояковловку, Таврическое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.
- 163 артудара пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 23 сообщения о повреждениях частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается.
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