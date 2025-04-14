Оккупанты нанесли удар по Харькову: загорелись склады с продуктами

На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...

Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева

10 апреля 2025

Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"

Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...