Оккупанты нанесли удар по Харькову: загорелись склады с продуктами
Утром 14 апреля российские захватчики атаковали дроном гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. На месте попадания возник пожар
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров", – говорится в сообщении.
К счастью, в результате атаки мирные жители не пострадали. Взрывной волной повреждены частные дома.
Напомним, в ночь на 14 апреля кафиры атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе повреждена гражданская инфраструктура, медучреждение и автомобили. Пострадали пять человек.
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