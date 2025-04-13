фото: ГСЧС

Число погибших и пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам утром 13 апреля продолжает расти

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"По состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. Ранее сообщалось о 32 погибших и 99 пострадавших.

Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-2".

Спецпредставитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам, отметив, что Россия переходит любой предел приличия.