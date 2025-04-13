Россияне нанесли ракетный удар по Сумам: много погибших
В Вербное воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Сумам
Об этом сообщил и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует RegioNews.
"Сегодня в результате удара ракеты много погибших…Враг снова ударил по мирному населению", – говорится в сообщении.
После чиновник добавил, что уже известно о более 20 погибших.
Напомним, в ночь на 13 апреля российская армия атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 43 дрона, еще 12 – локационно потеряны.
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