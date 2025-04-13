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Об этом начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает RegioNews.

По его словам, удар баллистики по Сумам и убийство гражданских украинцев является очередным военным преступлением России.

"Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался из богослужения домой", – добавил Буданов.

"Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы. Уже известно, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н. п. Лески) п. Лески). соответственно", – отметил начальник ГУР МОУ.

Буданов выразил искренние соболезнования родным погибших и подчеркнул: "Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник – от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты – не ушел от возмездия".

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погибли 32 человека, среди них – два ребенка. Получили ранения 84 человека, в том числе 10 детей.

Президент Владимир Зеленский призвал к жесткой реакциимеждународного сообщества.

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