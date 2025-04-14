Россияне сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: пострадал гражданский
За прошедшие сутки российские войска нанесли 461 удар по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, ранения получил гражданский
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере четыре частных дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Вчера россияне атаковали село Беленькое из артиллерии.
"42-летний мужчина ранен в результате атаки россиян по Запорожскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 14 апреля российская армия атаковала КАБами поселок Степногорск Васильевского района. Оккупанты обстреляли жилую застройку прифронтового населенного пункта, возник пожар, исчез свет.
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