В Херсонской области россияне убили 3 человек, пострадали 6 гражданских
За прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов три человека погибли, пострадали шесть мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате атаки погибла 62-летняя женщина, пострадал 47-летний мужчина.
Россияне сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: пострадал гражданскийВсе новости »
14 апреля 2025, 08:00Оккупанты нанесли удар по Харькову: загорелись склады с продуктами
14 апреля 2025, 07:40Войска РФ атаковали Одессу "шахедами": ранены 5 человек, повреждена инфраструктура
14 апреля 2025, 07:20
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Трамп прокомментировал удар по Сумам: что сказал глава Белого дома
14 апреля 2025, 08:59Массированные атаки на Сумщину: зафиксировано более сотни взрывов
14 апреля 2025, 08:51В Киеве частично ограничат движение транспорта почти на три месяца
14 апреля 2025, 08:15Россияне сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: пострадал гражданский
14 апреля 2025, 08:00$180 тысяч за молчание: в Батуми задержали шантажистов, угрожавших украинцу
14 апреля 2025, 07:53Оккупанты нанесли удар по Харькову: загорелись склады с продуктами
14 апреля 2025, 07:40В Белой Церкви мужчину избили за замечание: нападающих могут посадить на 5 лет
14 апреля 2025, 07:32Войска РФ атаковали Одессу "шахедами": ранены 5 человек, повреждена инфраструктура
14 апреля 2025, 07:20Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
14 апреля 2025, 07:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"