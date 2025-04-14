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14 апреля 2025, 08:31

В Херсонской области россияне убили 3 человек, пострадали 6 гражданских

14 апреля 2025, 08:31
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов три человека погибли, пострадали шесть мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате атаки погибла 62-летняя женщина, пострадал 47-летний мужчина.

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