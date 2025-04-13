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Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог отреагировал на российский удар по Сумам 13 апреля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение Келлога в соцсети Х.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приличия. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно", – написал он.

Также Келлог добавил, что поэтому "президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне".

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погибли 32 человека, среди них – два ребенка. Число пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.

Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-2".