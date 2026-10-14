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14 октября 2026, 09:53

9 пострадавших, среди них 15-летняя девушка: последствия атак на Харьковщине

14 октября 2026, 09:53
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек, в том числе 15-летняя девушка

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове ранения получили женщины в возрасте 76 и 77 лет. В Дергачах пострадали мужчины 40 и 55 лет, в поселке Покотиловка – 15-летняя девушка, а в Люботине – 68-летний мужчина. В Близнецах ранен 36-летний мужчина.

В Изюме 72-летняя женщина и 68-летний мужчина подверглись острой реакции на стресс. Кроме того, медики оказали помощь двум мужчинам в возрасте 26 и 49 лет, которые получили ранения 12 октября в поселке Высокий.

Российские войска атаковали беспилотниками Основянский, Салтовский, Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.

В общей сложности по Харьковщине враг применил восемь ракет, два БпЛА типа "Герань-2", четыре беспилотника "Молния", 13 FPV-дронов и 151 беспилотник, тип которого устанавливают.

В Харькове повреждено административное здание, гражданское предприятие, супермаркет и 15 автомобилей.

В Богодуховском районе повреждены четыре автомобиля, магазин и автомобиль экстренной медицинской помощи в Золочеве.

В Купянском районе повреждено здание почты и кафе в поселке Шевченково.

В Изюмском районе разрушений подверглись торговые павильоны, жилые дома, складские и административные здания, гаражи, автомобили, сельскохозяйственная техника и другие объекты.

В Харьковском районе повреждены частные дома, автомобили, гараж, дачный дом и мусоровоз. В Лозовском районе пострадали жилой дом, сельскохозяйственная техника и железнодорожная инфраструктура. В Чугуевском районе поврежден автомобиль в Старом Салтове.

Напомним, в ночь на 14 октября российские войска совершили очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под вражеским огнем оказались Харьковщина, Киевщина, Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская.

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