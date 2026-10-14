Россия атаковала Ровно: поврежден жилой сектор, есть раненые

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 14 октября Ровно подверглось очередной российской атаке. Под ударом оказался жилищный сектор. Пока известно о трех раненых

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. К ликвидации последствий атаки привлечены специалисты, которые выясняют обстоятельства и оценивают нанесенные повреждения.

Представители городских властей также находятся на месте происшествия и координируют работу служб.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Было известно о 20 пострадавших. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания.