Россия атаковала Ровно: поврежден жилой сектор, есть раненые
Утром 14 октября Ровно подверглось очередной российской атаке. Под ударом оказался жилищный сектор. Пока известно о трех раненых
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. К ликвидации последствий атаки привлечены специалисты, которые выясняют обстоятельства и оценивают нанесенные повреждения.
Представители городских властей также находятся на месте происшествия и координируют работу служб.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Было известно о 20 пострадавших. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания.
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