Уже 20 пострадавших, двое – в реанимации: подробности атаки на Ровно

Фото: Национальная полиция

В Ровно продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара по учебному заведению. Число раненых уже возросло до 20 человек, двое из них находятся в реанимации

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки здание претерпело значительные разрушения. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте работают все экстренные службы.

Полицейские и нацгвардейцы охраняют территорию, а взрывотехники обследуют ее наличие опасных обломков. Психологи полиции оказывают помощь пострадавшим и находящимся на месте происшествия гражданам.

Следователи СБУ в Ровенской области и полиции документируют обстоятельства военного преступления. Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Было известно о 14 пострадавших. Один человек находился в тяжелом состоянии.