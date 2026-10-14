Фото: ГСЧС

В ночь на 14 октября российские войска атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Жмеринском районе. В результате попадания возник масштабный пожар

Об этом сообщает начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Ликвидацию последствий существенно усложняли постоянные угрозы повторных ударов беспилотников и баллистических ракет – из-за опасности спасателям приходилось временно приостанавливать работу и возвращаться к тушению после отбоя. Все очаги возгорания ликвидированы, саперы обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

К работам привлекалось более 50 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, два пожарных поезда и пожарных "Укрзализныци".

К счастью, погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 14 октября российские войска совершили очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Кроме Винницкой области, под вражеским огнем оказались Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина и Тернопольщина.