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14 октября 2026, 10:08

Масштабная ночная атака: РФ запустила по Украине 39 баллистических ракет и 128 БпЛА

14 октября 2026, 10:08
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 14 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА и 39 ракет разных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев, Киевщина и Харьковщина. Особенность – одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, большое количество "баллистики" по объектам энергетики.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 167 средств воздушного нападения – 39 ракет и 128 БпЛА разных типов:

  • 39 ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
  • 128 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. 77 реактивных), "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 119 целей:

  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
  • 115 враждебных БпЛА разных типов (из них – 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БпЛА.

По состоянию на 09:00 зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 22 локациях и падение сбитых (обломки) на 8 локациях. Часть неприятельских ракет целей не достигла.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной атаки повреждены объекты и оборудование на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроэнергии.

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