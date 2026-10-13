РФ ударила по учебному заведению в центре Ровно: есть раненые
Во вторник, 13 октября, в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара есть значительные повреждения. Также известно о раненых.
На месте работают все соответствующие службы.
Информация о количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками. Россияне запустили по Украине пять баллистических ракет, девять баражирующих боеприпасов и 108 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Пародия".
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