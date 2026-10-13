Атака на Ровно: 14 раненых, один человек в тяжелом состоянии

Фото: Telegram/Труха

В результате российской атаки на Ровно ранения получили 14 человек

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

В учебном корпусе поврежден второй этаж и частично фасад здания.

Пожар локализован. На месте продолжают работу все соответствующие службы.

Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Сообщалось, что в результате удара значительные повреждения и ранены.