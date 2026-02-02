Фото: полиция

Полицейские задержали 41-летнего мужчину, открывшего огонь в одном из заведений на Фонтанской дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об агрессивном клиенте с пистолетом сообщила администратор ресторана. Мужчина из Днепропетровщины, который сейчас проживает в Одессе, отдыхал в заведении с товарищем. В разгар посиделок, находясь в нетрезвом состоянии, он потребовал у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда девушка сообщила, что их заведение не оказывает незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и выстрелил в пол рядом с ней. К счастью, девушка не пострадала.

Правоохранители задержали 41-летнего злоумышленника и изъяли у него оружие – предварительно, это устройство для отстрела резиновых шаров. Гильзу и пистолет отправили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

