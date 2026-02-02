10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
02 лютого 2026, 10:55

Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали

02 лютого 2026, 10:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На території Рівненської області 31 січня зафіксовано три випадки переохолодження та обмороження

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що двох осіб госпіталізовано, а одна людина, на жаль, померла.

Зокрема, до Дубенської багатопрофільної лікарні госпіталізовано мешканця с. Верба 1959 р.н. Лікарі діагностували обмороження обох стоп II-III ступеня з некрозом тканин та пневмонію. Стан пацієнта оцінюється як середньої важкості.

До Вараської багатопрофільної лікарні з діагнозом "обмороження нижніх та верхніх кінцівок" госпіталізовано місцевого жителя 1970 р.н. Стан чоловіка – середньої важкості.

До Сарненської багатопрофільної лікарні з діагнозом "загальне переохолодження" було доставлено жителя с. Немовичі 1966 р.н. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.

Рятувальники ДСНС наголошують, у морозну погоду необхідно:

  • тепло одягатися,
  • уникати тривалого перебування на холоді,
  • не вживати алкоголь,
  • уважно ставитися до свого самопочуття.

Нагадаємо, від початку 2026 року на Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні, серед яких дитина. З-поміж усіх госпіталізованих троє були прооперовані – їм провели необхідні ампутації.

Раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.

