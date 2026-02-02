Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
На території Рівненської області 31 січня зафіксовано три випадки переохолодження та обмороження
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.
Зазначається, що двох осіб госпіталізовано, а одна людина, на жаль, померла.
Зокрема, до Дубенської багатопрофільної лікарні госпіталізовано мешканця с. Верба 1959 р.н. Лікарі діагностували обмороження обох стоп II-III ступеня з некрозом тканин та пневмонію. Стан пацієнта оцінюється як середньої важкості.
До Вараської багатопрофільної лікарні з діагнозом "обмороження нижніх та верхніх кінцівок" госпіталізовано місцевого жителя 1970 р.н. Стан чоловіка – середньої важкості.
До Сарненської багатопрофільної лікарні з діагнозом "загальне переохолодження" було доставлено жителя с. Немовичі 1966 р.н. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.
Рятувальники ДСНС наголошують, у морозну погоду необхідно:
- тепло одягатися,
- уникати тривалого перебування на холоді,
- не вживати алкоголь,
- уважно ставитися до свого самопочуття.
Нагадаємо, від початку 2026 року на Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні, серед яких дитина. З-поміж усіх госпіталізованих троє були прооперовані – їм провели необхідні ампутації.
