На території Рівненської області 31 січня зафіксовано три випадки переохолодження та обмороження

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що двох осіб госпіталізовано, а одна людина, на жаль, померла.

Зокрема, до Дубенської багатопрофільної лікарні госпіталізовано мешканця с. Верба 1959 р.н. Лікарі діагностували обмороження обох стоп II-III ступеня з некрозом тканин та пневмонію. Стан пацієнта оцінюється як середньої важкості.

До Вараської багатопрофільної лікарні з діагнозом "обмороження нижніх та верхніх кінцівок" госпіталізовано місцевого жителя 1970 р.н. Стан чоловіка – середньої важкості.

До Сарненської багатопрофільної лікарні з діагнозом "загальне переохолодження" було доставлено жителя с. Немовичі 1966 р.н. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.

Рятувальники ДСНС наголошують, у морозну погоду необхідно:

тепло одягатися,

уникати тривалого перебування на холоді,

не вживати алкоголь,

уважно ставитися до свого самопочуття.

Нагадаємо, від початку 2026 року на Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні, серед яких дитина. З-поміж усіх госпіталізованих троє були прооперовані – їм провели необхідні ампутації.

