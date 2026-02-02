10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 10:38

Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления

02 февраля 2026, 10:38
Фото: ГСЧС Киева
По состоянию на 2 февраля около 200 домов в Киеве остаются без отопления, большинство из них расположены на правом берегу города

Об этом сообщила представитель КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона, передает RegioNews.

В то же время, по ее словам, в Деснянском районе ситуация с подачей тепла улучшилась: "Там теплоснабжение подается почти во все дома".

Спикер добавила, что необходимо выйти на температурный режим, чтобы в домах жителей этого района поднялась температура.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

