Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления

По состоянию на 2 февраля около 200 домов в Киеве остаются без отопления, большинство из них расположены на правом берегу города

Об этом сообщила представитель КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона, передает RegioNews.

В то же время, по ее словам, в Деснянском районе ситуация с подачей тепла улучшилась: "Там теплоснабжение подается почти во все дома".

Спикер добавила, что необходимо выйти на температурный режим, чтобы в домах жителей этого района поднялась температура.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

