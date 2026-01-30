13:18  30 января
30 января 2026, 12:40

Николаевцы почтили Героев Крут патриотическим автопробегом

30 января 2026, 12:40
Фото: ОО "Защита государства"
В четверг, 29 января, Николаевский осередок ГО "Защита Государства" провел патриотический автопробег ко Дню памяти Героев Крут под символическим названием "Флаг, который объединяет"

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В Николаеве колонна из около двадцати автомобилей, украшенных Государственными Флагами Украины и флагами организации, отправилась от Областного дворца культуры и проследовала к памятнику Тарасу Шевченко.

Мероприятие стало мирным символом единства, уважения истории и чествования подвига юных защитников, которые в 1918 году стали на оборону украинской государственности.

Возле памятника Шевченко состоялось совместное построение участников, во время которого отмечалось значение Государственного Флага как символа свободы, несгибаемости и национального достоинства.

"Помним. Объединяемся. Продолжаем борьбу", – подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, 29 января Ивано-Франковская ячейка ОО "Защита государства" также присоединилась к мероприятиям по оказанию почестей павших Героев Крут. Участники приняли участие в молебне и возложении цветов.

Николаев памяти погибших общественная организация Защита Государства Герои Крут автопробег
