Николаевцы почтили Героев Крут патриотическим автопробегом

Фото: ОО "Защита государства"

В четверг, 29 января, Николаевский осередок ГО "Защита Государства" провел патриотический автопробег ко Дню памяти Героев Крут под символическим названием "Флаг, который объединяет"

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В Николаеве колонна из около двадцати автомобилей, украшенных Государственными Флагами Украины и флагами организации, отправилась от Областного дворца культуры и проследовала к памятнику Тарасу Шевченко.

Мероприятие стало мирным символом единства, уважения истории и чествования подвига юных защитников, которые в 1918 году стали на оборону украинской государственности.

Возле памятника Шевченко состоялось совместное построение участников, во время которого отмечалось значение Государственного Флага как символа свободы, несгибаемости и национального достоинства.

"Помним. Объединяемся. Продолжаем борьбу", – подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, 29 января Ивано-Франковская ячейка ОО "Защита государства" также присоединилась к мероприятиям по оказанию почестей павших Героев Крут. Участники приняли участие в молебне и возложении цветов.