13:18  30 января
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 12:20

Служил в СССР и читал книги о Путине: в Харькове осудили мужчину, который сливал данные об ВСУ по телефону пенсионерки

30 января 2026, 12:20
Читайте також українською мовою
Фото: Иллюстрационное
Читайте також
українською мовою

В Харькове мужчину осудили за древнее предательство. Оказалось, что он передавал россиянам данные об ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, осенью 2023 мужчина общался в Telegram с представителем российской спецслужбы. В частности, харьковчанин информировал россиянина о нахождении военной техники и местах сосредоточения подразделений Сил обороны Украины. В частности, о перемещении военной техники ВСУ по железной дороге.

Переписывался с россиянином мужчина по телефону, который подарил своей матери на 85 день рождения. При этом он не признал вину: он заявлял, что дело сфабриковано.

По словам мужчины, он действительно читал пророссийские Telegram-каналы и общался с родней из РФ. Его мать отказалась давать показания. Сосед рассказал, что когда обвиняемого мобилизовали, он заявил, что не будет приносить присягу, потому что служил в армии СССР. Во время обысков у него нашли также русское знамя и книгу о Путине.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
госизмена Харьков суд
Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ
30 января 2026, 09:30
Донаты на ВСУ – на развлечения: в Сумах будут судить псевдоволонтеров
30 января 2026, 08:36
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Полтавщине будут судить экс-правохранителя, который пьяным насмерть сбил двух 17-летних сестер
30 января 2026, 14:07
Массовое минирование в Украине: Нацполиция проверяет более 2 тысяч объектов
30 января 2026, 13:44
Считал, что украинской власти не существует: в Черкасской области осудили мужчину, который был фанатом российской прогаганды
30 января 2026, 13:35
Снять с розыска и пройти ВВК: на Львовщине разоблачили очередную схему влияния на чиновников ТЦК
30 января 2026, 13:35
Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
30 января 2026, 13:18
Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: один человек погиб
30 января 2026, 13:04
На Буковине пограничники остановили микроавтобус с автомобильными катализаторами на 10 млн грн
30 января 2026, 12:45
Николаевцы почтили Героев Крут патриотическим автопробегом
30 января 2026, 12:40
Семья руководителя БЭБ Закарпатья за несколько лет обзавелась бизнесами на миллионы – Bihus.Info
30 января 2026, 12:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »