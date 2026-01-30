Служил в СССР и читал книги о Путине: в Харькове осудили мужчину, который сливал данные об ВСУ по телефону пенсионерки

Фото: Иллюстрационное

В Харькове мужчину осудили за древнее предательство. Оказалось, что он передавал россиянам данные об ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, осенью 2023 мужчина общался в Telegram с представителем российской спецслужбы. В частности, харьковчанин информировал россиянина о нахождении военной техники и местах сосредоточения подразделений Сил обороны Украины. В частности, о перемещении военной техники ВСУ по железной дороге.

Переписывался с россиянином мужчина по телефону, который подарил своей матери на 85 день рождения. При этом он не признал вину: он заявлял, что дело сфабриковано.

По словам мужчины, он действительно читал пророссийские Telegram-каналы и общался с родней из РФ. Его мать отказалась давать показания. Сосед рассказал, что когда обвиняемого мобилизовали, он заявил, что не будет приносить присягу, потому что служил в армии СССР. Во время обысков у него нашли также русское знамя и книгу о Путине.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.