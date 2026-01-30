Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: один человек погиб

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня 30 января российские военные в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews .

"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области. Погибли три человека, еще 10 получили ранения.