30 января 2026, 13:04

Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: один человек погиб

30 января 2026, 13:04
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня 30 января российские военные в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews .

"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области. Погибли три человека, еще 10 получили ранения.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
