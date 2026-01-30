Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне: один человек погиб
Сегодня 30 января российские военные в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews .
"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области. Погибли три человека, еще 10 получили ранения.
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствияВсе новости »
30 января 2026, 09:42На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар
30 января 2026, 08:41Россия атаковала Украину 111 дронами и "Искандером": есть попадания на 15 локациях
30 января 2026, 08:28
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Полтавщине будут судить экс-правохранителя, который пьяным насмерть сбил двух 17-летних сестер
30 января 2026, 14:07Массовое минирование в Украине: Нацполиция проверяет более 2 тысяч объектов
30 января 2026, 13:44Считал, что украинской власти не существует: в Черкасской области осудили мужчину, который был фанатом российской прогаганды
30 января 2026, 13:35Снять с розыска и пройти ВВК: на Львовщине разоблачили очередную схему влияния на чиновников ТЦК
30 января 2026, 13:35Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
30 января 2026, 13:18На Буковине пограничники остановили микроавтобус с автомобильными катализаторами на 10 млн грн
30 января 2026, 12:45Николаевцы почтили Героев Крут патриотическим автопробегом
30 января 2026, 12:40Семья руководителя БЭБ Закарпатья за несколько лет обзавелась бизнесами на миллионы – Bihus.Info
30 января 2026, 12:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе