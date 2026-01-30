Фото: ГПСУ

Пограничники в пункте пропуска "Дяковцы" помешали незаконному вывозу ценного сырья. 46-летний украинец пытался перевезти груз в мешках из-под цемента

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

При осмотре микроавтобуса в мешках нашли измельченный лом драгоценных и цветных металлов. Оказалось, что это разобранные автомобильные катализаторы, содержащие платину, палладий и родий.

В общей сложности мужчина перевозил 77 мешков весом около 1700 кг. Кроме металлов, в салоне обнаружили 260 пачек сигарет.

Весь груз стоимостью более 10 миллионов гривен изъяли.

Таможенники составили на водителя протокол о нарушении правил.

Напомним, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.