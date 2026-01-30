13:18  30 января
30 января 2026, 12:45

На Буковине пограничники остановили микроавтобус с автомобильными катализаторами на 10 млн грн

30 января 2026, 12:45
Фото: ГПСУ
Пограничники в пункте пропуска "Дяковцы" помешали незаконному вывозу ценного сырья. 46-летний украинец пытался перевезти груз в мешках из-под цемента

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

При осмотре микроавтобуса в мешках нашли измельченный лом драгоценных и цветных металлов. Оказалось, что это разобранные автомобильные катализаторы, содержащие платину, палладий и родий.

В общей сложности мужчина перевозил 77 мешков весом около 1700 кг. Кроме металлов, в салоне обнаружили 260 пачек сигарет.

Весь груз стоимостью более 10 миллионов гривен изъяли.

Таможенники составили на водителя протокол о нарушении правил.

Напомним, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
