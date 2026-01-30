Минирование в Киеве: полиция проверяет десятки объектов

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

В пятницу, 30 января, в правоохранители поступили анонимные сообщения о минировании государственных учреждений, учебных заведений, предприятий и других объектов.

Все указанные адреса тщательно проверяют правоохранители.

К обследованию привлечены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

В полиции отмечают, что подобные сообщения часто могут являться элементом информационных атак со стороны врага, однако каждое из них проверяется в соответствии с установленными процедурами.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать порядок. При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

В соцсетях также появилась информация о якобы массовых сообщениях относительно "минирования" учебных заведений в разных городах Украины. Речь идет, в частности, о Виннице, Хмельницком, Одессе, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове и Кременчуге, где сообщают об эвакуации детей.

Официального подтверждения об этом пока нет.

Напомним, в Ровенской области перед судом предстанет мужчина, который сообщил о якобы минировании дворца культуры. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.