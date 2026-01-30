10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 11:24

Минирование в Киеве: полиция проверяет десятки объектов

30 января 2026, 11:24
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители проверяют информацию о возможном минировании ряда объектов

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

В пятницу, 30 января, в правоохранители поступили анонимные сообщения о минировании государственных учреждений, учебных заведений, предприятий и других объектов.

Все указанные адреса тщательно проверяют правоохранители.

К обследованию привлечены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

В полиции отмечают, что подобные сообщения часто могут являться элементом информационных атак со стороны врага, однако каждое из них проверяется в соответствии с установленными процедурами.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать порядок. При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

В соцсетях также появилась информация о якобы массовых сообщениях относительно "минирования" учебных заведений в разных городах Украины. Речь идет, в частности, о Виннице, Хмельницком, Одессе, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове и Кременчуге, где сообщают об эвакуации детей.

Официального подтверждения об этом пока нет.

Напомним, в Ровенской области перед судом предстанет мужчина, который сообщил о якобы минировании дворца культуры. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев минирование полиция взрывотехники проверка взрывоопасные предметы
В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС: полиция изъяла бензовоз и оборудование
30 января 2026, 08:53
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Ровенской области грузовик сбил насмерть пенсионера на велосипеде
30 января 2026, 11:55
На Закарпатье врачу объявили подозрение из-за смерти младенца от травм во время родов
30 января 2026, 11:17
Зеленский прокомментировал новое приглашения Путина на переговоры в Москву
30 января 2026, 11:11
Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: возник масштабный пожар
30 января 2026, 10:51
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
30 января 2026, 10:40
ДТП с мэром Вознесенска в Кировоградской области: подробности аварии от полиции
30 января 2026, 10:38
Готовили теракты в центре Одессы: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
30 января 2026, 10:18
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »