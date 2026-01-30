13:18  30 января
30 января 2026, 13:22

Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский

30 января 2026, 13:22
Иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей между Киевом и Москвой о прекращении ударов по украинской энергетике пока нет. Однако переговоры по этому поводу продолжаются

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова главы государства, передает RegioNews .

По словам Зеленского, вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обсуждался на международных встречах.

"На встрече в Абу-Даби обсуждались разные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно общалась с нами. Я не знаю, говорили ли они с Россией. Наверное, говорили. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации – чтобы с обеих сторон демонстрировались шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей для создания большего пространства для дипломатии", – рассказал президент.

Он добавил, что Украина поддерживает любые инициативы по деэскалации и последовательно демонстрирует готовность к таким шагам.

"Чтобы никто нас не смог обвинить, что мы тормозим процесс движения к миру или инициативе Соединенных Штатов. Но тогда были негативные ответы России на такие деэскалационные шаги. Увидим, как будет теперь", – отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что в случае продолжения атак на Украину, в частности, на энергетические объекты, Киев будет действовать зеркально – объекты, задействованные в военной машине РФ, могут стать целями для ответных ударов.

Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ. По его словам, украинская сторона на переговорах с США и РФ в Абу-Даби обсуждала возможность такой тишины рассчитывают, что договоренности будут выполняться.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

