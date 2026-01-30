Семья руководителя БЭБ Закарпатья за несколько лет обзавелась бизнесами на миллионы – Bihus.Info

Фото: БЕБ

Жена руководителя Бюро экономической безопасности в Закарпатской области Евгения Калугина Алена за последние годы стала совладелицей ряда бизнесов и объектов недвижимости на миллионы гривен

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, передает RegioNews.

Как пишут журналисты, наращивание этих активов происходило параллельно с карьерным ростом Калугина в БЭБ.

Евгений Калугин возглавляет территориальное управление БЭБ в Закарпатской области. До этого он работал заместителем руководителя БЭБ в Черновицкой области, а еще более 12 лет служил в правоохранительных органах.

По данным журналистов, перед переездом Калугина в Черновцы его мать стала совладелицей компании "Голден Блэк", начавшей развивать сеть автозаправок в регионе. Уже в сентябре 2025 года компания с похожим названием Голден Блэк Спа оформила кредиты на две АЗС сети GB Oil общей стоимостью около 40 млн грн. Совладелицей этой компании является Алена Калугина.

Кроме того, в 2024 году жена чиновника вместе с партнершами приобрела земельный участок вблизи Черновцов, где летом 2025 открылся бассейн и ресторан Black Lotus. В конце того же года в этой локации заработал ночной клуб, а комплекс продолжают расширять.

По оценкам журналистов, стоимость земли в этом районе составляет более 12 млн грн.

После назначения Калугина на должность на Закарпатье его жена и мать в 2024 году приобрели по 6 соток земли в Ужгороде недалеко от словацкой границы. На этих участках началось строительство клубного жилищного комплекса с таунхаусами. Алена Калугина заявила журналистам, что строительством занимаются другие лица, с которыми есть устные договоренности.

Также жена чиновника является инвестором аграрной компании "Хрум", в собственности которой более 2 гектаров земли в Закарпатье.

Отдельно журналисты обращают внимание на то, что в июле 2023 года отец Евгения Калугина – Павел Калугин – стал владельцем более полугага земли в Козине по соседству с имением Рината Ахметова. Ориентировочная стоимость такого участка составляет около 15 млн грн. По его словам, землю он приобрел за свой счет.

Алена Калугина уверяет, что задекларированных доходов ей хватало для покупки всех активов. Сам Евгений Калугин подчеркнул, что бизнесами занимается его жена, а он только может давать советы, подчеркнув, что его полномочия ограничиваются территорией Закарпатской области и существуют механизмы предотвращения конфликта интересов.

Как известно, в Бюро экономической безопасности продолжается аттестация работников, которая должна длиться до 18 месяцев и предусматривает перезагрузку ведомства.

