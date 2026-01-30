На Рівненщині вантажівка збила на смерть пенсіонера на велосипеді

Фото: Нацполіція

Аварія сталась увечері 29 січня на трасі Київ-Ковель-Ягодин. На жаль, є загиблий

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, водій авто Volvo з напівпричепом перевозив дизельне паливо. Він не обрав безпечної швидкості та наїхав на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 61-річний водій двоколісного загинув на місці. Перевірка показала, що водій вантажівки був тверезий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на трасі Дніпро-Кривий Ріг сталася масштабна ДТП, коли водій автобуса не врахував дорожню обстановку та врізався у Suzuki, який гальмував за Renault – внаслідок ланцюгової реакції Suzuki зіткнувся з Renault, а той у свою чергу протаранив припаркований службовий автомобіль.