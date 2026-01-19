В Ровенской области из-за переохлаждения погибли два человека: еще четверо в больнице

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области за минувшие сутки, с 18 на 19 января, в больницы госпитализированы шесть человек с диагнозами "общее переохлаждение" и "обморожение", двое из которых умерли

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что ситуация с травмированием людей из-за низких температур остается напряженной. Случаи зафиксированы в Ровенском и Сарненском районах, больше всего пострадавших – в Ровенском районе.

В Корецкой территориальной общине произошло два летальных исхода: в реанимации умерли женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения.

В Березновской территориальной общине госпитализированы два человека: мужчина с обморожением стоп II-III степени и женщина с переохлаждением, осложненным пневмонией.

В Острожской территориальной общине в реанимацию попал мужчина 1945 года рождения с обморожением конечностей.

В Сарненском районе, селе Любиковичи, госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Дубровицкой больницы.

Спасатели призывают граждан осторожничать во время пребывания на улице в морозную погоду, носить теплую одежду и не игнорировать первые признаки переохлаждения и обморожения.

