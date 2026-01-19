11:50  19 січня
19 січня 2026, 13:07

На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні

19 січня 2026, 13:07
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Рівненщині за минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікарень госпіталізовано шестеро осіб з діагнозами "загальне переохолодження" та "обмороження", двоє з яких померли

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що ситуація з травмуванням людей через низькі температури залишається напруженою. Випадки зафіксовані у Рівненському та Сарненському районах, найбільше постраждалих – у Рівненському районі.

У Корецькій територіальній громаді сталися два летальні випадки: у реанімації померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

У Березнівській територіальній громаді госпіталізовано двох осіб: чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією.

В Острозькій територіальній громаді до реанімації потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок.

У Сарненському районі, селі Любиковичі, госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімаційного відділення Дубровицької лікарні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці в морозну погоду, носити теплий одяг та не ігнорувати перші ознаки переохолодження та обмороження.

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

