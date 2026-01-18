16:05  18 января
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
18 января 2026, 18:40

Физическая активность зимой: как сохранить здоровье и не заболеть

18 января 2026, 18:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Зима – не повод отказываться от движения. Напротив, физическая активность в холодное время года помогает поддерживать здоровье и укрепляет иммунную систему

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Исследования свидетельствуют: люди, регулярно занимающиеся умеренной физической активностью, реже болеют простудой, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. В частности, регулярные нагрузки способны снизить риск острых респираторных инфекций более чем на 20%.

Специалисты рекомендуют еженедельно уделять не менее 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной тренировкой. Также следует добавить силовые упражнения дважды в неделю для укрепления основных групп мышц.

К умеренной активности относятся ходьба, езда на велосипеде в среднем темпе, йога или танцы – во время них организм тратит от 3,5 до 7 ккал в минуту. Интенсивные нагрузки, такие как бег, быстрая ходьба или боевые искусства, сжигают более 7 ккал в минуту.

Как оставаться активными зимой

  • Выходите на прогулки.

Прогулки на свежем воздухе улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помогают организму адаптироваться к перепадам температур, снижают уровень стресса и способствуют выработке витамина D, которого особенно не хватает зимой.

  • Выбирайте удобную одежду.

Не стоит одеваться слишком тепло – одежда должна быть комфортной и не сковывать движения. Верхний слой должен защищать от ветра и снега. Оптимальное решение – прилегающее к телу термобелье и свободная верхняя одежда, между которыми образуется воздушная прослойка для сохранения тепла.

  • Используйте любую возможность для движения.

Разговаривайте телефоном стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, проходите эскалатор пешком, выходите на остановку раньше или паркуйте авто чуть дальше. Даже такие пустяки существенно повышают уровень ежедневной активности.

  • Будьте активны дома.

Домашние дела также могут являться физической нагрузкой. Мытье полов, уборка, вынос мусора или разложение продуктов в холодильнике помогают сжигать калории и поддерживать форму.

Специалисты отмечают: любая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. Даже небольшие шаги ежедневно помогут сохранить здоровье, энергию и хорошее самочувствие зимой.

Напомним, ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома. А также, 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения

Украина спорт Минздрав здоровье иммунитет зима рекомендации физическая нагрузка
