Фото: ГСЧС

Днем 17 января в поселке Славско Стрыйского района на горе Тростян во время катания на горных лыжах травмировался турист

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина нуждался в помощи по транспортировке. Спасатели оказали ему первую домедицинскую помощь – наложили медицинскую шину на правую ногу.

С помощью специальных спасательных ношей 32-летнего туриста спустили к подножию горы.

Напомним, 8 января на Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику, который травмировался в горах.