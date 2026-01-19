В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки

Фото: Национальная полиция

В Немышлянском районе Харькова 18 января погибла 70-летняя женщина. Событие произошло около 14:00. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что тело женщины обнаружили на снегу, неподалеку находился тюбинг. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшей.

По заключению судебно-медицинского эксперта, при первичном осмотре телесных повреждений не обнаружено. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.

Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, во Львовской области во время празднования Нового года женщина упала с балкона и погибла. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье о несчастном случае.