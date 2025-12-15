В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 14 декабря, в 3 часа ночи в Ровно на улице Ленокомбинатовская произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном доме

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

По информации спасателей, огонь возник на втором этаже. Для гашения использовали трехколенчатую лестницу и огнетушащие вещества.

Во время осмотра в одной из комнат квартиры на диване было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара и размер нанесенного ущерба.

