В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина
В воскресенье, 14 декабря, в 3 часа ночи в Ровно на улице Ленокомбинатовская произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном доме
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
По информации спасателей, огонь возник на втором этаже. Для гашения использовали трехколенчатую лестницу и огнетушащие вещества.
Во время осмотра в одной из комнат квартиры на диване было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.
Сейчас специалисты выясняют причину пожара и размер нанесенного ущерба.
Напомним, в Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека. Трагедия произошла 14 декабря около 18:30 в Бортничах Дарницкого района столицы.
