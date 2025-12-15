На Буковине разоблачили поставщика табака для подпольной фабрики в Полтавской области

Фото: БЭБ

Правоохранители в Черновицкой области разоблачили и прекратили деятельность местного жителя, который был звеном в масштабной межрегиональной схеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.

Речь идет о поставках сырья для подпольного производства сигарет в Полтавской области. Это разоблачение стало продолжением расследования детективов БЭБ в Черновицкой области. Ранее в Кременчуге правоохранители ликвидировали нелегальную табачную фабрику, где изъяли две промышленные линии, 38 тонн табака и сигареты на сумму около 50 млн грн.

Фигурант дела на Буковине организовал полный цикл незаконного производства ферментированного табака для контрафактной продукции. На собственном земельном участке он обустроил подпольную минифабрику, где выращивал табак в теплице, собирал листья, сушил, обрабатывал и готовил его к дальнейшему использованию.

Для обеспечения полного производственного процесса мужчина использовал самодельное оборудование – от переработанной сеялки до устройств для сушки, измельчения табака и набивки в гильзы.

Во время пяти обысков правоохранители изъяли около 5 тонн ферментированного табака и оборудования для его выращивания и обработки. Ориентировочная стоимость изъятого – около 3 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн грн.