В ГУР рассказали о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60

15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
08:43  15 декабря
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
07:21  15 декабря
ДТП на трассе в Черкасской области: отбойник проткнул Lexus
15 декабря 2025, 11:48

В ГУР раскрыли детали о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60

15 декабря 2025, 11:48
Фото: ГУР
Россия адаптировала старую советскую авиаракету Р-60 для установки на беспилотники Shahed-136

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Россияне адаптировали старую советскую разработку – авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 – для установки на "Геране" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, охотящихся на российские беспилотники.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа дрона.

БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами – в носовой части и сзади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В ГУР раскрыли данные по новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60

Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типичными для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета". Электронная "начинка" также включает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.

Страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БПЛА этого типа: США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.

После пуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Возможен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, дающему команду на пуск.

"Основная цель новой разработки – создание угрозы украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БпЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану", – отметили в ГУР.

В ГУР рассказали о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60

Напомним, ранее сообщалось, что Россия значительно увеличила дальность своих управляемых авиационных бомб, производя новые модификации управляемых модульных планировочных бомб (КМПБ), которые могут лететь до 200 км. Эти изменения дают возможность российским самолетам совершать удары по целям в Украине, не входя в зону действия украинской ПВО.

Россия Украина война ГУР Герань-2 авиаракета модификация
