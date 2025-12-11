На Закарпатье горел мужской монастырь: пожар ликвидировали

Фото: ГСЧС Закарпатье

Вечером 10 декабря в селе Кострина в Закарпатье возник пожар на территории Свято-Покровского мужского монастыря

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Очагом возгорания стало деревянное одноэтажное помещение с мансардным этажом, где никто не проживает.

Первыми пламя заметили проживающие неподалеку священнослужители и сразу сообщили о пожаре Службу спасения.

К тушению привлекли подразделения из поселка Большой Березный, Перечин и Ужгород, а также добровольцев из села Волосянка.

Пожар быстро распространялся по деревянным конструкциям, но угрозы для расположенного рядом памятника архитектуры – церкви Покрова Пресвятой Богородицы – не было.

Несмотря на отсутствие подъездных путей и водоисточников, спасатели проложили магистральные линии и организовали забор воды из местного пруда. Благодаря этому пожар площадью 170 кв. м удалось ликвидировать за два с половиной часа.

