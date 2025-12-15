У Рівному під час пожежі в п'ятиповерхівці загинув чоловік

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 14 грудня, о 3-й годині ночі у Рівному на вулиці Льонокомбінатівська сталася пожежа в багатоквартирному п’ятиповерховому будинку

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, вогонь виник на другому поверсі. Для гасіння використовували трьохколінчасту драбину та вогнегасні речовини.

Під час огляду в одній із кімнат квартири на дивані виявили тіло чоловіка 1971 року народження.

Наразі фахівці з'ясовують причину пожежі та розмір завданих збитків.

