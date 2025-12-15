11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
08:43  15 декабря
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
07:21  15 декабря
ДТП на трассе в Черкасской области: отбойник проткнул Lexus
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 10:19

В Киеве будут судить бизнесменов, не вернувших банку 25 млн грн кредита

15 декабря 2025, 10:19
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Перед судом предстанут двое бизнесменов, подозреваемых в махинациях с банковским кредитом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснили правоохранители, соучредитель и руководитель предприятия, торгующего топливом оптом, разработали план получения кредитных средств в одном из украинских банков в размере 50 млн гривен.

В начале 2022 года подельники подали документы с ложными данными о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно на оплату за мнимую поставку 1 500 тонн аммиака.

Банк согласился и выдал кредит на 50 миллионов гривен сроком в год. Однако полученные деньги бизнесмены использовали не по назначению. Половину займа – 25 миллионов гривен – вернули сразу, а остальное решили не отдавать. Чтобы избежать возврата долга, мужчины сменили учредителей и руководителей подконтрольной фирмы, фактически сделали невозможным взыскание задолженности.

Фигурантам сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт в отношении 41- и 43-летних киевлян направлен в суд. Им инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 364-1 УК). Делкам грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве будут судить бизнесменов, не вернувших банку 25 млн грн кредита

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили схему присвоения более 17 миллионов гривен – фигуранты через фиктивные ФЛП присвоили благотворительные средства, предназначенные для детских программ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев суд предприниматели бизнесмены кредит банк
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Хищение средств на укрытии для детей: в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона за укрытие в школе
15 декабря 2025, 13:15
Схема фиктивных инвалидностей на Полтавщине: экс-правоохранителю избрали меру пресечения
15 декабря 2025, 12:59
Вывод украинских войск из Донбасса – "красная линия" для Киева в переговорах с США
15 декабря 2025, 12:46
В Чернигове судили мужчину, пытавшегося поджечь авто ВСУ
15 декабря 2025, 12:35
На Житомирщине Ford сбил пешехода – мужчина умер в больнице
15 декабря 2025, 12:15
Мифы об отключении света
15 декабря 2025, 11:52
В ГУР раскрыли детали о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60
15 декабря 2025, 11:48
В полиции рассказали подробности ДТП на Буковине, в результате которого погиб 19-летний юноша
15 декабря 2025, 11:24
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 11:22
Смертельная авария с подростками на Закарпатье: несовершеннолетний водитель влетел в грузовик, погибла 15-летняя девушка
15 декабря 2025, 11:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »