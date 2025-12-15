Фото: полиция

Перед судом предстанут двое бизнесменов, подозреваемых в махинациях с банковским кредитом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснили правоохранители, соучредитель и руководитель предприятия, торгующего топливом оптом, разработали план получения кредитных средств в одном из украинских банков в размере 50 млн гривен.

В начале 2022 года подельники подали документы с ложными данными о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно на оплату за мнимую поставку 1 500 тонн аммиака.

Банк согласился и выдал кредит на 50 миллионов гривен сроком в год. Однако полученные деньги бизнесмены использовали не по назначению. Половину займа – 25 миллионов гривен – вернули сразу, а остальное решили не отдавать. Чтобы избежать возврата долга, мужчины сменили учредителей и руководителей подконтрольной фирмы, фактически сделали невозможным взыскание задолженности.

Фигурантам сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт в отношении 41- и 43-летних киевлян направлен в суд. Им инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 364-1 УК). Делкам грозит до шести лет лишения свободы.

