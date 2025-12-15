Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах", – рассказала заместитель Министра энергетики Украины Ольга Юхимчук во время брифинга.

В течение выходных одной из самых массированных атак подверглась Одесская область. Россияне целенаправленно били по объектам распределения и передачи электроэнергии, в том числе по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской.

В течение выходных энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. В то же время без света в регионе остаются более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Николаевской области электроснабжение вернули для более 345 тысяч потребителей.

На Днепропетровщине в результате повторного вражеского обстрела энергообъекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медпомощь.

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается", -–отметила Юхимчук.

Напомним, из-за вражеского обстрела и, как следствие, отсутствия напряжения в сети, движение поездов на Днепропетровщине временно задерживается.