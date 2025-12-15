В столичных Бортничах в результате пожара в доме погибли два человека

В Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека
Пожар произошел 14 декабря около 18:30 в Бортничах Дарницкого района столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Витовецкой загорелся пожар в частном одноэтажном доме с мансардой. Во время тушения огнеборцы обнаружили тела двух людей без признаков жизни.
Спасатели в 20:00 ликвидировали пожар площадью 50 кв.м. Из-за отсутствия источников наружного противопожарного водоснабжения подразделению пришлось привлечь дополнительную автоцистерну для подвоза воды.
На месте работали 18 спасателей, привлекались четыре единицы спецтехники.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, утром 11 декабря в городе Барвенково на Харьковщине в результате пожара в доме погибли три человека.
