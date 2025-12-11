Матеріальна шкода на пів мільйона: на Рівненщині чоловіки підпалили кіоски на ринку
На Рівненщині відправили під варту чоловіків, які влаштували підпал на ринку. Тепер їм може загрожувати ув'язнення
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Сам інцидент стався 4 вересня. Близько другої години ночі чоловіки принесли шини, поклали їх на дахи контейнерів та підпалили. Матеріальну шкоду власнику оцінюють на майже пів мільйона гривень. Зловмисники — місцеві жителі 28 та 29 років.
Правоохоронці завершили розслідування по справі щодо підпалу кіосків на ринку. Матеріали вже скеровано до суду. Зловмисникам обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 121 120 грн кожному, яку вони внесли.
"Слідчий затримав фігурантів у порядку ст.208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомив їм про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.