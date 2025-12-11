17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 17:15

Матеріальна шкода на пів мільйона: на Рівненщині чоловіки підпалили кіоски на ринку

11 грудня 2025, 17:15
Фото: Нацполіція
На Рівненщині відправили під варту чоловіків, які влаштували підпал на ринку. Тепер їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 4 вересня. Близько другої години ночі чоловіки принесли шини, поклали їх на дахи контейнерів та підпалили. Матеріальну шкоду власнику оцінюють на майже пів мільйона гривень. Зловмисники — місцеві жителі 28 та 29 років.

Правоохоронці завершили розслідування по справі щодо підпалу кіосків на ринку. Матеріали вже скеровано до суду. Зловмисникам обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 121 120 грн кожному, яку вони внесли.

"Слідчий затримав фігурантів у порядку ст.208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомив їм про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.

підпал поліція Рівненська область
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
