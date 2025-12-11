Матеріальна шкода на пів мільйона: на Рівненщині чоловіки підпалили кіоски на ринку

Фото: Нацполіція

На Рівненщині відправили під варту чоловіків, які влаштували підпал на ринку. Тепер їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 4 вересня. Близько другої години ночі чоловіки принесли шини, поклали їх на дахи контейнерів та підпалили. Матеріальну шкоду власнику оцінюють на майже пів мільйона гривень. Зловмисники — місцеві жителі 28 та 29 років.

Правоохоронці завершили розслідування по справі щодо підпалу кіосків на ринку. Матеріали вже скеровано до суду. Зловмисникам обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 121 120 грн кожному, яку вони внесли.

"Слідчий затримав фігурантів у порядку ст.208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомив їм про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.

